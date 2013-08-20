Посмотреть бой Кличко-Поветкин приедут Тайсон, Форман и Холифилд

Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт боя Поветкин vs Кличко.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 19 августа, началась продажа билетов на титульный бой между Поветкиным и Владимиром Кличко.

Бой состоится 5 октября в Москве в спорткомплексе "Олимпийский".

Кличко - суперчемпион WBA, он также владеет чемпионскими поясами по версиям WBO и IBF в супертяжелом весе.

Поветкин - чемпион мира WBA и обязательный претендент.