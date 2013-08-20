Кварцяный обозвал судью «западного дерби» клоуном (видео)

"Хорошая команда использует моменты. А нашим игрокам не хватает уверенности уличного футбола, когда каждый хочет забить. А у нас каждый хочет кому-то отдать пас. Трудно реализовать моменты, когда футболист не хочет себя проявить", - пояснил Кварцяный в интервью телеканалу 2+2, пишет ТСН.

"Да и судья клоун какой-то! Идет нарушение в конце, толкают нашего рыжего, Задерецкого, дает штрафной нам, подача и гол... А Неделя (Недилько - ред.) засунул свою задницу в ворота и ему закатили мяч. Цирк какой-то", - возмутился тренер.

Как известно, в "западном дерби" в Луцке местная "Волынь" сыграла вничью со львовскими "Карпатами" - 1:1.