Кварцяный обозвал судью «западного дерби» клоуном (видео)
09:13, 20 августа 2013Спорт
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Главный тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный не удовлетворен результатом игры его команды со львовскими "Карпатами" и часть вины за результат игры возлагает на арбитра матча.
"Хорошая команда использует моменты. А нашим игрокам не хватает уверенности уличного футбола, когда каждый хочет забить. А у нас каждый хочет кому-то отдать пас. Трудно реализовать моменты, когда футболист не хочет себя проявить", - пояснил Кварцяный в интервью телеканалу 2+2, пишет ТСН.
"Да и судья клоун какой-то! Идет нарушение в конце, толкают нашего рыжего, Задерецкого, дает штрафной нам, подача и гол... А Неделя (Недилько - ред.) засунул свою задницу в ворота и ему закатили мяч. Цирк какой-то", - возмутился тренер.
Как известно, в "западном дерби" в Луцке местная "Волынь" сыграла вничью со львовскими "Карпатами" - 1:1.
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