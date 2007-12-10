Блохин уже в ”Москве”?

Как стало известно "СЭ", Олег Блохин подписал 3-летний контракт с "Москвой" и уже приступил к выполнению обязанностей на посту главного тренера. Вчера сам Блохин, которого звонок корреспондента застал в Киеве, не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. "Все прояснится на будущей неделе", - подчеркнул Блохин.

По информации белорусских коллег, в субботу утром экс-наставник сборной Украины побывал в офисе столичного клуба в Малом Татарском переулке, где вел переговоры о переходе в команду 26-летнего полузащитника сборной Белоруссии Тимофея Калачева, имеющего действующий контракт с "Ростовом". На последнего, по данным издания, претендуют также "Рубин", "Спартак" и "Сатурн". Помощниками Блохина будут Андрей Баль и Олег Кузнецов.