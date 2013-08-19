В Москве начали продавать билеты на бой Кличко - Поветкин

Продажа билетов на титульный бой между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Владимиром Кличко, который состоится 5 октября в Москве, стартовала в кассах спорткомплекса "Олимпийский".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу арены.

Поветкин - чемпион мира WBA и обязательный претендент. Кличко - суперчемпион WBA, он также владеет чемпионскими поясами по версиям WBO и IBF в супертяжелом весе.

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Стоимость билетов, которые разделены на четыре категории - Platinum, Silver, Gold и Bronze, составляет от 1200 до 150 тыс. рублей.

Поветкин провел два боя на арене "Олимпийского", а для Кличко-младшего предстоящий поединок станет первым в этом зале. Однако арена хорошо знакома его старшему брату: в сентябре 2012 года Виталий победил здесь немца Мануэля Чарра. Владимир был секундантом старшего брата.