«Металлист» решил лететь на матч Лиги чемпионов

Харьковский "Металлист" во вторник, 20 августа, вылетит в Германию, где в случае приостановления решения о дисквалификации в еврокубках сыграет матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов с немецким "Шальке".

Об этом сообщил вице-президент клуба Константин Пивоваров. "Вылет планируется в 10.00 по украинскому времени. Команда летит в аэропорт Кельна", - написал Пивоваров на гостевой фанов харьковской команды.

По его словам, в Лозанне подтвердили, что апелляцию Металлиста приняли к рассмотрению: "Нами была предложена ускоренная процедура рассмотрения апелляции с графиком подачи документов и слушаний. По этому графику окончательное решение (об отмене либо нет решения АК УЕФА) должно быть принято 27 августа, то есть за несколько дней до жеребьевки группового этапа".

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"Суд направил этот график на согласование другим заинтересованным сторонам. Сегодня ждут комментариев от них. С учетом нашей просьбы применить срочную обеспечительную меру в виде приостановки решения АК УЕФА, суд написал, что решение по приостановке будет вынесено до 12.00 центрально-европейского времени завтра 20 августа, как крайний срок. Возможно раньше. Приостановка позволит нам играть с Шальке", - сообщил Пивоваров.

Как сообщал УНИАН, в пятницу 16 августа Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) рассмотрел апелляцию "Металлиста" на отлучение от еврокубков на сезон-2013/2014 и принял решение оставить в силе дисквалификацию "Металлиста".