Сыграны матчи 1/4 Кубка Украины по футболу

Завершился сегодняшний матч 1/4 Кубка Украины по футболу

Ильичевец - Черноморец. Мариупольчане оказались сильнее в первом матче четвертьфинала - 2:1 (Лима 42, Красноперов 47 - Васкес, 45). Ответная встреча - 15 декабря.

5 декабря "Металлург" (Д), забив гол "Нефтянику" (Гавриш 22), вышел в полуфинал по итогам двух встреч (первая 3:2 в его пользу).

Вчера с одинаковым счетом 3:0 Динамо выиграло дома у Таврии, а Шахтёр - у Ворсклы в гостях. Динамо - в полуфинале, а Шахтёр проведет ответную игру 12 декабря.