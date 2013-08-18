Сборная Испании выиграла юношеский Евробаскет

Как сообщает корреспондент УНИАН, решающий матч проходил в упорной равной борьбе.

В первом периоде небольшим перимушеством завладели испанцы (17:15), но уже к большому перерыву сербы не только выровняли ситуацию, но и вышли вперед - 33:30.

Третья четверть также прошла с преимуществом команды с Пиринейского полуострова - 42:45. А на старте заключительной 10-минутки сербы совершили рывок 10:0, который мог предопределить судьбу матча. Но, "качели" продолжались до последних минут и сербы не сумели удержать преимущество - 55:55.

В овертайме удачливее оказались испанцы - 65:63.

Лучшим игроком матча в составе победителей стал Самуэль Родригес, набравший 15 очков.

Бронзовыми призерами турнира стали баскетболисты Греции, а сборная Украины заняла итоговое 10-е место.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по баскетболу среди юношей (U-16) проходил в Киеве с 8 по 18 августа.