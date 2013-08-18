"Шахтер" и "Динамо" выиграли очередные матчи Премьер-лиги

В Донецке и Киеве завершились матчи 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в которых "Шахтер" обыграл запорожский "Металлург", а "Динамо" было сильнее симферопольской "Таврии".

Как сообщает корреспондент УНИАН, действующий чемпион Украины не особо напрягался в игре с заурядным соперником на "Донбасс-Арене".

Горняки легко контролировали ход игры, а соперник не мог предложить сопернику ни прессинг, ни острую комбинационную игру. Голы в составе "Шахтера" забили Дарио Срна (15-я минута) и Луис Адриано (81) - 2:0.

Киевляне, которые на старте чемпионата приучили своих болельщиков к сенсациям, на сей раз обошлись без сюрпризов. Еще ни набравший в этом чемпионате ни одного очка безнадежный аутсайдер "Таврия" успешно отбивалась лишь в первом тайме. После перерыва игровое преимущество "Динамо" воплотилось в голы. На 50-й минуте отличился Роман Безус, а на 73-й - Андрея Ярмоленко - 2:0.

В еще одном матче дня луганская "Заря" проиграла на своем поле полтавской "Ворскле" - 1:2.

Таким образом, после 6-го тура лидерство в турнирной таблице себе вернул "Шахтер" - 18 очков. У "Металлиста" - 16 баллов, "Днепра" - 13, "Черноморца" - 11, "Ворсклы" - 11 и "Динамо" - 10.