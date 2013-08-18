Юношеская сборная Украины по баскетболу заняла десятое место на чемпионате Европы

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч в Киеве проходил в равной борьбе только в первой четверти.

Стартовая десятиминутка завершилась со счетом 15:15, после чего литовская команда перехватила инцициативу.

К большому перерыву соперники уже создали себе перевес в 11 пунктов - 27:16. Правда, в третьей четверти украинцы немного сократили отставание (22:16 в пользу подопечных Виталия Усенко), но в заключительном периоде гости вновь были на высоте - 24:15.

Лучшим игроком матча в составе сборной Украины вновь стал Святослав Михайлюк, набравший на сей раз 28 баллов.

Таким образом, сборная Украины заняла на турнире итоговое 10-е место.

Как сообщал УНИАН, юношеский Евробаскет-2013 проходит в Киеве с 8 по 18 августа.