Сборная Украины по легкой атлетике везет из Москвы три награды

18:24, 18 августа 2013
Спорт
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Сборная Украины заняла восьмое место на чемпионате мира по легкой атлетике.

Анна Мельниченко / Фото : fcvorskla.com.ua

В Москве завершился чемпионат мира по легкой атлетике, где в общекомандном зачете сборная Украины завоевала восьмое место.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на счету украинцев три награды – два золота и одна бронза.

Золотые медали на мировом первенстве завоевали Богдан Бондаренко в прыжках в высоту и Анна Мельниченко в семиборье. Бронзовую награду в тройном прыжке выиграла Ольга Саладуха.

Восьмое место украинцы разделили со сборной Чехии, у которой аналогичный результат.

Победителем чемпионата мира стала команда России, у которой на счету 7 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых наград.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по легкой атлетике в Москве проходил с 10 по 18 августа.

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