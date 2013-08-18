Президент WBC сообщил, когда Виталий Кличко сможет вернуться на ринг

Украинcкий боксер Виталий Кличко, являющийся действующим чемпионом мира по версии WBC, из-за травмы правой кисти вернется на ринг не раньше марта 2014 года, сообщил президент Всемирного боксерского совета Хосе Сулейман. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ring TV.

Обладатель пояса WBC Кличко-старший последний раз выходил на ринг в сентябре 2012 года в Москве, когда нокаутировал Мануэля Чарра. Обязательным претендентом на бой с Виталием Кличко является канадец Бермейн Стиверн, который одержал 23 победы (20 нокаутом), один раз проиграл и один бой свел вничью. В среду появилась информация о том, что украинец из-за травмы вернется на ринг не раньше следующего года, и о том, что он провел встречу с президентом WBC, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с защитой его титула.

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"Были слухи, что он закончит карьеру, но он сказал: "нет". Кличко был сильно вовлечен в политику, а потом у него появилась проблема с правой рукой. Виталий встретился с врачом, который сказал ему, что он будет готов боксировать только где-то в марте, - сказал Сулейман. - Виталий Кличко заслуживает поддержки со стороны WBC, потому что он был хорошим примером своей личной жизнью. Мы уважаем его позицию и поддерживаем его".

Стиверн после решения WBC отложить титульный бой с Виталием Кличко из-за травмы украинца заявил, что стал подозревать WBC в использовании двойных стандартов.