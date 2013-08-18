Российскую сборную по баскетболу забросали украинскими конфетами (видео)

Украинские фаны провели во время матча Евробаскета с Россией флешмоб против торговой войны.

Видео с флешмоба выложили в интернете, - сообщает ICTV.

"Фаны выбежали во время матча на корт в шапках-буденовках и с надписью на спине" таможня ".

Фаны также рассыпали на поле и возле игроков российской сборной конфеты" ROSHEN "и растянули баннер -" ROSHEN лучше водки ". После акции милиция задержала трех человек ", - написал журналист Константин Галушко на своей странице Facebook.

Что касается игры, украинская команда U16 одержала победу над сборной России со счетом матча - 77:69.