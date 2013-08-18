«Днепр» подписал португальского форварда

Португальский форвард Бруну Гама, выступавший за испанский "Депортиво", станет футболистом днепропетровского "Днепра", сообщается на официальном сайте "Депортиво".

Клуб из Ла-Коруньи, в прошлом сезоне занявший 19-е место и покинувший элитный дивизион чемпионата Испании, был вынужден расстаться с Гамой, так как проходит процедуру банкротства, - отмечает РИА Новости.

В прошлом сезоне Гама провел 38 матчей за "Депортиво" в Примере и забил шесть мячей. 25-летний игрок ранее выступал за португальские клубы и национальные сборные Португалии различных возрастов.