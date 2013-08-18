Ультрас «Севастополя» забросали стадион файерами и обломками кресел (фото)

10:09, 18 августа 2013
Спорт
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Фанаты севастопольцев едва не сорвали матч с "Днепром".

Беспорядки фанатов ”Севастополя” / Фото с сайта ФК ”Днепр”

17 августа во время футбольного матча 6 тура чемпионта Украины по футболу "Севастополь" -"Днепр" местные фанаты устроили беспорядки и арбитр вынужден был приостановить игру. Об этом пишет «Спорт-Экспресс в Украине».

Этот неприятный инцидент произошел на 55-й минуте матча после того, как гости сравняли счет.

Севастопольские фанаты забросали поле десятками файеров и обломками кресел.

Арбитр матча Константин Труханов приостановил игру и увел команды с поля.

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Капитан команды Мариуш Левандовски подошел к трибуне и попытался уговорить фанатов вести себя сдержанее.

Президент клуба Александр Красильников и почетный президент Вадим Новинский присутствовали на матче и также пытались установить контакт с разбушевавшимися болельщиками.

Кроме этого во время матча болельщики "Севастополя" выкрикивали оскорбительные речевки в адрес руководства клуба, проявляя недовольство уходом главного тренера Олега Кононова.

Беспорядки фанатов ”Севастополя” / Фото с сайта ФК ”Днепр”

Через пять минут рефери вернул команды на поле, диктор по стадиону объявил, что при новом инциденте клубу "Севастополь" будет засчитано техническое поражение, а стадион дисквалифицирован.

Окончательный счет во встрече "Севастополь" - "Днепр" - 1:1. Константин Ярошенко забил на 39-й минуте, Евгений Селезнев ответный мяч на 51-й.

Напомним, что ФК "Севастополь" уже был оштрафован на 125 тысяч гривен за неадекватное поведение своих фанатов во время матча "Севастополь" - "Черноморец".

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