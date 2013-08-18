Ультрас «Севастополя» забросали стадион файерами и обломками кресел (фото)

17 августа во время футбольного матча 6 тура чемпионта Украины по футболу "Севастополь" -"Днепр" местные фанаты устроили беспорядки и арбитр вынужден был приостановить игру. Об этом пишет «Спорт-Экспресс в Украине».

Этот неприятный инцидент произошел на 55-й минуте матча после того, как гости сравняли счет.

Севастопольские фанаты забросали поле десятками файеров и обломками кресел.

Арбитр матча Константин Труханов приостановил игру и увел команды с поля.

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Капитан команды Мариуш Левандовски подошел к трибуне и попытался уговорить фанатов вести себя сдержанее.

Президент клуба Александр Красильников и почетный президент Вадим Новинский присутствовали на матче и также пытались установить контакт с разбушевавшимися болельщиками.

Кроме этого во время матча болельщики "Севастополя" выкрикивали оскорбительные речевки в адрес руководства клуба, проявляя недовольство уходом главного тренера Олега Кононова.

Через пять минут рефери вернул команды на поле, диктор по стадиону объявил, что при новом инциденте клубу "Севастополь" будет засчитано техническое поражение, а стадион дисквалифицирован.

Окончательный счет во встрече "Севастополь" - "Днепр" - 1:1. Константин Ярошенко забил на 39-й минуте, Евгений Селезнев ответный мяч на 51-й.

Напомним, что ФК "Севастополь" уже был оштрафован на 125 тысяч гривен за неадекватное поведение своих фанатов во время матча "Севастополь" - "Черноморец".