"Металлист" вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги

В Ужгороде завершился последний матч дня в рамках 6 тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором харьковский "Металлист" обыграл "Говерлу" со счетом 2:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч проходил с явным преимуществом гостей.

Несмотря на борьбу, которую харьковский клуб ведет на судебном фронте - за право остаться в числе участников Лиги чемпионов - игроки команды вышли на поле в боевом настроении и весь матч переигрывали оппонентов. У гостей, вышедших на поле в футболках с надписями "fair play" (честная игра) не было и намека на уныние и подавленное настроение.

Игровое преимущество "Металлист" реализовал в голы на 45-й минуте (Хосе Соса) и на 61-й (Себастьян Бланко).

В других матчах дня мариупольский "Ильичевец" неожиданно крупно выиграл у донецкого "Металлурга" (3:0), а днепропетровский "Днепр" также неожиданно сыграл вничью в гостях с "Севастополем" - 1:1.

Таким образом, "Металлист" стал как минимум на сутки лидером чемпионата, набрав 16 баллов и обогнав на одно очко в турнирной таблице донецкий "Шахтер". Горняки свой матч 6-го тура проведут в воскресенье, 18 августа.