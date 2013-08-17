Украинская хоккейная сборная может пополниться двумя россиянами

Оба будущие украинца - Юрий Сильницкий и Владислав Шалимов - играют за хоккейный клуб "Донбасс", сообщает пресс-служба команды.

Оба игрока рассматриваются в качестве потенциального усиления национальной сборной Украины, которая в нынешнем сезоне будет пытаться завоевать путевку в элиту мирового хоккея.

По теме: Колесников отпустит своих тренеров в сборную Украины по хоккею

Хоккеисты играют в составе украинского чемпиона с прошлого сезона.

20-летний Юрий Сильницкий сыграл в составе команды 16 матчей регулярного чемпионата КХЛ, а 19-летний Владислав Шалимов - 3.