Украинская хоккейная сборная может пополниться двумя россиянами
18:45, 17 августа 2013Спорт
1400
Федерация хоккея Украины инициировала процесс натурализации двух российских игроков.
Сильницкий и Шалимов могут стать украинцами / ХК Донбас
Оба будущие украинца - Юрий Сильницкий и Владислав Шалимов - играют за хоккейный клуб "Донбасс", сообщает пресс-служба команды.
Оба игрока рассматриваются в качестве потенциального усиления национальной сборной Украины, которая в нынешнем сезоне будет пытаться завоевать путевку в элиту мирового хоккея.
По теме: Колесников отпустит своих тренеров в сборную Украины по хоккею
Хоккеисты играют в составе украинского чемпиона с прошлого сезона.
20-летний Юрий Сильницкий сыграл в составе команды 16 матчей регулярного чемпионата КХЛ, а 19-летний Владислав Шалимов - 3.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter