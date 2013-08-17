Шарапова отказалась от американского тренера после первой же неудачи

Бывшая первая ракетка мира заявила, что прекращает сотрудничество с Коннорсом после провального выступления в американском Цинциннати.

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Это была первая неудача спортсменки под руководством нового тренера, с которым она начала сотрудничество только в июне, после того, как во втором раунде на Уимблдоне выбыла из соревнований, пишет Радио Свобода.

Мария Шарапова не выигрывала ни на одном из четырех главных турниров с тех пор, как в июне 2012 года победила на открытом чемпионате Франции.