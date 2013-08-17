Юношеская сборная Украины на Евробаскете поборется за 9-12 места

Юношеская сборная Украины по баскетболу выиграла первый матч плей-офф чемпионата Европы у команды Швеции (100:58) и, обезопасив себя от вылета из элитного дивизиона, теперь будет бороться за 9-12 места.

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч с самого начала проходил с большим преимуществом украинцев.

Все четыре периода игры были выиграны командой Виталия Усенко. Причем два из них, с огромным разрывом - 32:18 и 27:6.

Лучшим бомбардиром в составе команды стал бесспорно лучший игрок сборной на протяжении всего турнира Святослав Михайлюк, набравший 28 баллов.

В субботу, 17 августа, сборная Украины в рамках полуфинала за 9-12 места проведет игру с командой России.

Как сообщал УНИАН, юношеский Евробаскет проходит в Киеве с 8 по 18 августа.