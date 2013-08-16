УЕФА проанонсировал матч Лиги чемпионов Шальке - ПАОК

Как сообщает официальный сайт организации, матч, в котором по результатам жеребьевки "Шальке" должен был противостоять "Металлист", а теперь якобы сыграет греческий клуб, состоится 21 августа в 20.45 по среднеевропейскому времени.

«Новый тренер ПАОКа Хууб Стевенс прекрасно знаком болельщикам «Шальке». Он дважды работал с немецким клубом и в 1997 году выиграл с ним Кубок УЕФА. Кроме того, голландец дважды приводил гельзенкирхенцев к победам в Кубке Германии. В декабре прошлого года Стевенс покинул «Шальке» во второй раз», - пишет, в частности, сайт УЕФА.

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Ранее также на сайте было опубликовано заявление Союза, в котором "УЕФА с удовлетворением воспринял решение Спортивного арбитражного суда (САС) отклонить прошение харьковского «Металлиста» приостановить вердикт Апелляционной инстанции УЕФА от 13 августа 2013 года".

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером Верховный суд Швейцарии повторно приостановил решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне о причастности «Металлиста» к договорному матчу, из-за которого команду лишили права выступать в еврокубках в сезоне 2013/14. В свою очередь, "Металлист" повторно обратился в Спортивный арбитражный суд Лозанны с прошением о приостановлении решения УЕФА и о допуске команды в Лигу Чемпионов".