Ольга Харлан: Вместо десяти сборов за год провели два с половиной

- Ольга, прежде всего, расскажите о турнире в Будапеште. Вы впервые выиграли золото в индивидуальном зачете...

- Этот старт был особенным — главный турнир года. Готовились серьезно. Не скажу, что было слишком большое волнение, но старались выложиться все. Особое напряжение чувствовалось в финальном матче командного турнира с Россией, когда мы выиграли с разницей всего в один укол. Что касается моего личного успеха, то я его восприняла спокойно... Гораздо больше моральных сил отняла командная победа. Выиграть с подругами по команде было вдвойне приятно. Да и в других видах программы отчаянно болели за своих. Сопереживать всегда сложнее, чем самому выступать на дорожке.

- По сравнению с Пекином-2008 и чемпионатом мира-2009 в Анталье состав команды значительно поменялся.

- Да, прошло уже пять лет. Из той олимпийской команды остались только я и Галина Пундик. Но главное, что на результате это не сказывается. Алина Комащук и Елена Воронина отлично вписались. Мы как были, так и остаемся сильнейшей командой мира. К сожалению, это не удалось подтвердить на прошлых Играх в Лондоне. Но, тому были объективные причины — ротация, которая в нашем виде спорта происходит раз в четыре года. В том олимпийском турнире из программы исключили как раз женскую саблю.

- В этом году взяла паузу в выступлениях ваша принципиальная соперница – россиянка Софья Великая...

- Легче от этого не стало. Любой соперник может преподнести сюрприз. Другая россиянка, не менее опытная Екатерина Дьяченко, в четвертьфинале обыграла американку Мариэль Загунис и дошла до финала, где мы и встретились. И соперничать с ней было достаточно тяжело — и в плане тактики, и в плане психологии. Ведь это финал чемпионата мира. В общем, поводов для того чтобы расслабиться и надеяться на легкий путь к медали отсутствие соперницы, даже одной из самых принципиальных, не дает.

- Ваша победа в Будапеште, пусть и далеко не первая даже на столь высоком уровне, наверняка не осталась незамеченной во властных кабинетах.

- Тут, наверное, есть две стороны. Да, нас поздравили, проявили внимание, было приятно. Нам регулярно выплачивают стипендии, другими способами материально поощряют. Но было бы еще лучше, если бы нам вместе с этим и обеспечивали условия для тренировок, нормальную фармакологию. В этом же вопросе все обстоит совсем по-другому. Только перед крупными стартами, такими как Олимпийские игры, нам дают возможность нормально потренироваться, в хороших условиях. На Олимпийской базе в Конча-Заспе, в залах для дзюдо или боксерском зале устанавливают фехтовальные дорожки, и мы там тренируемся. Иногда эти дорожки появляются прямо возле ринга, и нам приходится тренироваться параллельно с боксерами…

- И вы это называете хорошими условиями?

- Да. Потому что мы занимаемся и в по-настоящему экстремальных условиях. Например, недавно в Конча-Заспе надули большой шатер, который, когда нагревался… температура воздуха внутри была запредельной. Дышать было нечем. Уборщица вошла в зал в перерыве между тренировками, и ей стало плохо, упала в обморок.

- Видимо, кто-то решил испытать команду фехтовальщиков на выносливость.

- Да... Но часто сборы вообще не проводятся. Например, в этом году мы участвовали в 10 соревнованиях. Было, по моим подсчетам, аж два с половиной сбора. Не три, а именно два с половиной. Потому что сборы, которые длятся меньше недели, и сборами назвать сложно. Это так, для галочки. А ведь полноценные сборы нужно проводить перед каждым соревнованием. То есть, по идее, их должно было быть десять, а не два с половиной. Кстати, в этом году не было сборов даже перед Всемирной Универсиадой. А это очень крупный старт, раньше мы постоянно вместе тренировались перед выездом на столь значимые мероприятия.

- Где вы готовитесь к соревнованиям, когда нет централизованных сборов?

- Дома. Но в Николаеве, опять же, нет тех условий, которые бы хотелось получить для нормальной полноценной подготовки. Нет стационарных дорожек. Если их где-то и удается положить, то, опять же, только временно. Приходится потом на соревнованиях «выезжать» на опыте и интуиции. Иначе — никак.

- А какова ситуация с обеспечением команды фармакологией?

- С этим тоже большие проблемы. У нас очень скудный запас. Витамины и те препараты, что нам дают сейчас, это минимум из того, что необходимо на самом деле. Кроме того, если уже говорить о медицинских вопросах, то у нас один массажист на всю команду. А это 24 человека. Если во время тренировочного процесса можно еще подождать своей очереди, то на соревнованиях никто ждать не будет. Есть четкий турнирный график.

- Лично вам, как олимпийской чемпионке, сильнейшей в этом виде спорта кто-то помогает?

- Да, безусловно. В частности, спортивный клуб «Орексим», обеспечивающий меня и материально, и в вопросах фармакологии. Это клуб, который я сейчас представляю и могу сказать только слова благодарности всем тем людям, которые причастны к этой организации.

- А что касается общего состояния фехтования в нашей стране? Что-то способно сдвинуть ситуацию с мертвой точки?

- Сейчас я практически каждый день вижу своими глазами, как строится большой новый спорткомплекс в моем родном Николаеве. Он будет многофункциональным. Вместе с тем, в нем будет отдельный зал для фехтования. С настоящими стационарными дорожками. Повторюсь, это не заоблачное обещание чиновников. Я лично вижу, как это происходит. Строительство идет большими темпами и в начале следующего года этот спорткомплекс должен быть сдан в эксплуатацию. Насколько я знаю, его строительство совместно финансируют городские и областные власти.

- Получается, что вскоре Николаев станет столицей украинского фехтования?

- Наверное. О таких проектах в других городах Украины, даже на олимпийской базе в Конче-Заспе, я пока не слышала.

- Вы уже завершили свои выступления в этом сезоне?

- Да, сейчас будет небольшой перерыв. В декабре — Кубок Украины, а с января пойдет новая серия международных турниров. Главная же цель — Олимпиада-2016. Я буду целенаправленно готовиться к этому турниру. К тому же, если сейчас у нас в Николаеве появятся хорошие условия, то грех этим не воспользоваться.

- Где планирует отдыхать перед новым сезоном?

- Собираюсь с друзьями отправится в Грецию. Но вообще я люблю немножко другой вид отдыха. Где-нибудь в лесу, на природе, в палатке. Там, где можно уединиться. В одиночестве можно расслабиться после напряженного сезона и всех нервных перегрузок, которые выпадают на соревнованиях.

- Об отдыхе. На своем профиле в социальной сети Instagram вы пишите о том, что «у меня самая добрая собака в мире»…

- Это да. А еще у нее одиннадцать щенков. Так что если кто хочет, обращайтесь.

- Какие-то есть еще хобби, помимо собаководства?

- Ой, с этим сложно. Времени практически нет ни на что. А я если чем-то увлекаюсь, то очень серьезно. Раньше любила фотографировать очень, но это было давно. И если серьезно этим заниматься, то надо уделять много времени. Сейчас, разве что, иногда вышиваю…

Справка УНИАН:

Ольга Геннадьевна Харлан, родилась 4 сентября 1990 года в Николаеве — украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года, многократная чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта Украины.

Тренер — Артём Скороход.

Окончила Николаевское училище физической культуры. Обладательница Кубка мира в 2007 году среди юниоров.

На чемпионатах мира среди юниоров в 2007 и 2008 годах занимала 1-е место. В 2007 году через несколько дней после своего 17-летия выиграла серебро на чемпионате мира в Санкт-Петербурге в командном первенстве саблисток.

На Олимпийских играх в Пекине в 2008 году в командном выступлении против спортсменок Китая 17-летняя Ольга Харлан внесла перелом в ход матча, сделав восемь точных уколов подряд, что принесло сборной Украины первое олимпийское «золото» 2008 года.

В 2011 году на летней Универсиаде в китайском Шэньчжэне выиграла золотую медаль в личном первенстве.

На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году уступила в полуфинале россиянке Софье Великой, но выиграла поединок за третье место с американкой Мариэль Загунис завоевав бронзовую медаль.

Трехкратная чемпионка мира — дважды в командном зачете (2009, 2013) и один раз — в личном (2013).

Кирилл Стадниченко