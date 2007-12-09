Ливерпуль потерпел поражение от роялистов

В субботу в матче 16-го тура английской Премьер-лиги Рединг принимал на своем поле Ливерпуль. Команда Андрея Воронина уступила роялистам со счетом 1:3. Голы: Джеррад, 28 - Хант 17 пен., Дойл 60, Харпер 67.

Кроме того в субботу состоялись еще 5 матчей:

Челси - Сандерленд 2:0 (Шевченко 23, Лемпард 75 пен.)

Эвертон – Фулхэм 3:0 (Якубу 51, 61, 79)

Ньюкасл – Бирмингем 2:1 (Мартинс 36 пен., Бейе 90 - Джером 9)

Манчестер Юнайтед – Дерби Каунти 4:1 (Гиггз 40, Тевес 45, 60, Роналду 90 пен. - Ховард 76)

Астон Вилла – Портсмут 1:3 (Барри, 72 пен. - Гарднер 10 автогол, Мунтари 39, 60)

Лидером турнирной таблицы остается Арсенал (37 очков), который играет сегодня, МЮ - дышит в спину (36), первую тройку замыкает клуб Андрея Шевченко (34).