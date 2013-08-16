ВС Швейцарии повторно приостановил решение CAS по "Металлисту"

Верховный суд Швейцарии повторно приостановил решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне о причастности «Металлиста» к договорному матчу, из-за которого команду лишили права выступать в еврокубках в сезоне 2013/14.

Как сообщает официальный сайт ФК "Металлист", в этот раз, согласно приказу Суда, приостановление касается и ФК "Металлист", и спортивного директора команды Евгения Красникова. Таким образом, вывод CAS о причастности "Металлиста" к договорному матчу будет пересмотрен полностью, в том числе - в отношении роли Красникова. Решение ВСШ прямо направлено Судом в CAS.

Как сообщил первый вице-президент клуба Константин Пивоваров: "Металлист" повторно обращается в Спортивный арбитражный суд Лозанны с прошением о приостановлении решения УЕФА и о допуске "Металлиста" в Лигу Чемпионов".

Как сообщал УНИАН, ранее CAS опубликовал постановление, в котором отклонил прошение "Металлиста" заблокировать решение УЕФА о дисквалификации клуба из еврокубковых турниров на сезон 2013/14.