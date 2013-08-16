Исключение Металлиста из Лиги чемпионов: клуб подаст еще одну апелляцию

Первый вице-президент харьковского футбольного клуба "Металлист" Константин Пивоваров считает решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне о запрете клубу играть в еврокубках в текущем сезоне не окончательным, клуб будет подавать повторную апелляцию.

Как сообщает официальный сайт ФК "Металлист", Пивоваров заявил: "CAS оставил без удовлетворения наше прошение о приостановке решения аппеляционного комитета УЕФА о дисквалификации «Металиста» в текущем сезоне в еврокубках. Мы считаем, что это решение на текущий момент не окончательное, потому что они фактически не приняли во внимание утреннее решение Верховного суда Швейцарии о том, что первоначальный вердикт Лозаннского суда приостановлен в части санкций к «Металлисту».

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Также Пивоваров сказал: "Несмотря на то, что мы отправили в Лозанну с самого утра уведомление о том, что есть такое решение суда, в решении Лозаннского арбитражного спортивного суда, которое мы только что получили, оно не упоминается. Поэтому, видимо, технически они его просто не успели принять во внимание. Сейчас юристы думают, что мы будем делать дальше. Возможно, мы будем подавать апелляцию далее, чтобы уже с учётом решения Верховного суда Швейцарии они ещё раз рассмотрели наш вопрос".

Касательно того, сколько времени потребуется на принятие окончательного решения, Пивоваров заметил: "Думаю, сегодня мы определимся со всем. Кроме того, мы не понимаем, не знаем ещё позиции УЕФА, потому туда мы тоже направили решение Верховного суда Швейцарии, и пока от них никаких комментариев или решений не было. Поэтому, возможно, они ещё примут какие-то решения. Но в любом случае, всё выглядит немного странно. Да, если мы говорим о том, что в УЕФА есть принцип ко всем подходить с одинаковой точки зрения, одинаково, так называемый equal treatment - есть прецеденты с «Фенербахче» и «Бешикташем», с эпизодами с договорными играми, которые, в отличие от наших, не вызывают никакого сомнения в том, что они были, - достаточно большое количество эпизодов доказано. Это было системное нарушение. Какое-то количество людей сидит в тюрьме из-за этого. И, тем не менее, они были допущены УЕФА к игре в Лиге чемпионов. Решением CAS было приостановлено решение УЕФА, и они сейчас играют до вынесения полного решения. Есть достаточно большое количество несоответствий в деле, и подтверждение этому – решение Высшего швейцарского суда, которое вышло достаточно быстро, с учетом того, что у них сейчас каникулы... И это дает основания полагать, что швейцарский суд видит достаточно большое количество несоответствий по процедурной части и, исходя из этого, вынес решение о приостановлении решения CAS".

Что касается дальнейших перспектив судебного дела, по словам Пивоварова, "очевидно, что мы дальше будем продолжать бороться. Дело в высшем швейцарском суде осталось. Сейчас вынесена только обеспечительная мера в виде приостановки решения лозаннского суда, но само дело по сути не рассматривалось. Оно будет рассматриваться позже, и я думаю, что в течение нескольких недель или месяцев будет принято решение. Если решение будет принято в нашу пользу, то всё это дело о договорном матче должно быть рассмотрено ещё раз, но без учета доказательств, которые швейцарский суд посчитает нелегитимными - такими, которые нельзя использовать или нельзя их рассматривать именно в таком ключе".

Как сообщал УНИАН, Спортивный арбитражный суд в Лозанне сегодня, 16 августа, отклонил прошение "Металлиста" на приостановление запрета клубу выступать в еврокубках, который ранее принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).