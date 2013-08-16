Суд в Лозанне отклонил прошение "Металлиста" о возобновлении в еврокубках

"К сожалению, КАС отказал нам в прошении о приостановлении решения АК УЕФА. Беспрецедентное решение... Юристы сейчас изучают наши дальнейшие возможности", - сообщил вице-президент "Металлиста "Константин Пивоваров на гостевой странице болельщиков харьковского клуба.

Также Пивоваров добавил: "Судя по всему, решение КАС было написано еще вчера, потому что в нем нет ни малейшего упоминания о решении ВСШ, которое мы им с самого утра переслали. Видимо подадим еще одну апелляцию, ссылаясь на решение ВСШ. Будем бороться до конца...Уверен, что ВСШ "оценит" отношение КАС к их решениям в будущем в ходе рассмотрения нашего дела".

Как сообщал УНИАН, 16 августа Верховный суд Швейцарии приостановил решение Спортивного арбитражного суда Лозанны по делу Металлиста. Ранее UEFA дисквалифицировал харьковский "Металлист" из еврокубкового сезона 2013/14 за сыгранный договорной матч в 2008 году. 2 августа Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по делу о договорном характере матча между львовскими Карпатами и харьковским Металлистом.

Официальной информации на сайте CAS об отклонении прошения "Металлиста" пока не появилось.