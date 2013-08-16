Два украинских легкоатлета прошли квалификацию на Чемпионате мира

Как сообщает официальный сайт соревнований, сегодня состоялись финалы в шести видах программы.

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Вера Ребрик вышла в финал в метании копья с десятым результатом – 61,70 м при нормативе 61,50 м. Анна Хацько (58,63) и Маргарита Дорожон (58,23) выбыли из борьбы.

Дальше всех снаряд послала действующая чемпионка мира россиянка Мария Абакумова - 69,09 м.

Сергей Смелик вышел в полуфинал в беге на 200 м, финишировав третьим в первом забеге с личным рекордом – 20,52 секунды. Он показал общий 12-й результат. С лучшими результатами в полуфинал вышли Анасо Джободвана из ЮАР и британец Адам Джемили, пробежав с одинаковым временем - 20,17 секунды.