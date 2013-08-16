У Металлиста появился шанс избежать дисквалификации из еврокубков

Об этом сообщил сотрудник пресс-службы харьковской команды Владимир Марков на своей странице в Facebook.

"Верховный суд Швейцарии приостановил решение КАС! Мы играем с Шальке!!!!!!!!!!!!!!!", - говорится в сообщении.

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Также в комментариях к посту Марков цитирует мнение вице-президента клуба Константина Пивоварова.

"Да, действительно, ВСШ приостановил действие решения КАС в части Металлиста. Сейчас юристы направляют это решение в КАС и УЕФА.

К сожалению, это не гарантирует, что УЕФА нас восстановит в еврокубках, потому как УЕФА "не связано в своих решениях решениями судов". Но наши шансы сильно повышаются.", - заявил Пивоваров.

Напомним, 14 августа апелляционная инстанция УЕФА вынесла решение по дисциплинарному делу в отношении "Металлиста", которое было открыто на основании статей 2.04g, 2.05 и 2.10 регламента Лиги чемпионов УЕФА, установив, что харьковский клуб будет отстранен от участия в еврокубках в сезоне 2013/14.