Юрий Семин назначен главным тренером «Динамо Киев»

Игорь Суркис официально представил Юрия Семина главным тренером киевского Динамо.

К своим обязанностям он приступит с 1 января 2008 года.

Семин отвечая на вопросы журналистов отметил, что команду нужно укомплектовывать и усиливать слабые позиции.

Игорь Суркис сообщил о том, что руководство клуба готово выделить столько средств для трансферов, сколько понадобится главному тренеру.

Также стало известно, что помощники Семина будут из России. А Игорь Суркис хотел бы увидеть одним из ассистентов российского тренера Олега Лужного.

Контракт заключен на два с половиной года с возможностью автоматического продления еще на год.

В Динамо упразднен пост спортивного директора - эти функции вместе с обязанностями вице-президента будет совмещать Реваз Чохонелидзе.

Йожеф Сабо также остается в структуре клуба, но пока не ясно, какую должность он будет занимать.

Семин отметил, что он видит хорошие перспективы у нынешнего Динамо и давно следит за матчами этой команды, так как ему всегда импонировал клуб из Киева. А Суркис, в свою очередь, заявил о том, что ему нравилась игра Локомотива, когда эту команду возглавлял Семин.

Юрий Павлович Семин

Родился 11 мая 1947 года в Оренбурге

Заслуженный тренер России и Таджикистана

В качестве футболиста выступал за московские клубы "Спартак", "Локомотив", "Динамо", краснодарскую "Кубань" и "Кайрат" (Алма-Ата)

Тренерскую карьеру начал в 1983 году, возглавив душанбинский "Памир".

С 1983 по 2005 тренировал московский "Локомотив" (не считая краткосрочную "командировку" в Новую Зеландию, где он работал с олимпийской сборной в 1990 году)

В 2005 году тренировал сборную России

До последнего времени работал президентом "Локомотива"

Тренерские достижения

Чемпион России (2002, 2004)

Серебряный призер чемпионата России (1995, 1999, 2000, 2001)

Бронзовый призер (1994, 1998)

Обладатель Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001)

Финалист Кубка СССР (1990)

Полуфиналист Кубка обладателей кубков (1998, 1999)

По материаламFootball.ua и официального сайта ФК "Динамо Киев"