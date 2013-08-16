"Металлист" потерял и Эдмара, и Девича

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке сотрудник пресс-службы харьковского клуба Владимир Марков.

"Участие Марко Девича в матче против "Говерлы" под вопросом. В конце первого тайма против израильтян получил травму. Ее сложность определит завтра снимок и врачи".

В то же время Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины дисквалифицировал на три матча полузащитника харьковского "​​Металлиста" и сборной Украины Эдмара "за опасное нападение на соперника, владеющего мячом, с риском нанесения травмы" в матче 5-го тура Чемпионата Украины против "Волыни ".