"Металлист" потерял и Эдмара, и Девича
07:53, 16 августа 2013Спорт
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Форвард сборной Украины и харьковского "Металлиста" Марко Девич в матче против сборной Израиля получил травму.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке сотрудник пресс-службы харьковского клуба Владимир Марков.
"Участие Марко Девича в матче против "Говерлы" под вопросом. В конце первого тайма против израильтян получил травму. Ее сложность определит завтра снимок и врачи".
В то же время Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины дисквалифицировал на три матча полузащитника харьковского "Металлиста" и сборной Украины Эдмара "за опасное нападение на соперника, владеющего мячом, с риском нанесения травмы" в матче 5-го тура Чемпионата Украины против "Волыни ".
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