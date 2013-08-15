Украинский прыгун в высоту обновил рекорд чемпионатов мира

Украинец Богдан Бондаренко стал чемпионом мира по прыжкам в высоту на соревнованиях, проходящих в Москве. Вторую медаль сегодня для сборной Украины завоевала Ольга Саладуха в тройном прыжке.

Как сообщает корреспондент УНИАН, Бондаренко преодолел планку на высоте 2 м. 41 см (украинец повторил собственное достижение лучшего результата сезона в мире, установленное им на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне 4 июля 2013 года.

Украинский прыгун пропустил подавляющее большинство попыток, заявившись лишь на 2,35, где преодолел планку с первого же раза. А до того как выиграть соревнования, единственная неудача его постигла именно на победной высоте 2.41 м. Но, взяв эту высоту со второй попытки украинец завоевал первое место. Также Бондаренко попытался установить новый мировой рекорд – 2.46, но не сумел преодолеть планку с трех попыток.

Стоит отметить, что медаль Бондаренко была прогнозируема специалистами. До начала чемпионата мира он выиграл в летнем сезоне-2013 пять этапов престижнейшей коммерческой серии соревнований «Бриллиантовая лига».

Второе место в прыжках в высоту занял Муртаз Эсса Баршим из Марокко (2.38).

В свою очередь, лидер мирового сезона в тройном прыжке среди женщин Ольга Саладуха на чемпионате мира финишировала третьей. Лучшей ее попыткой сегодня был прыжок на 14 метров 65 сантиметров. Чемпионкой в этом виде программы стала Катерина Ибрагуэн из Колумбии, серебро на счету Екатерины Коневой из России.

Эти медали стали второй и третьей по счету для сборной Украины. Ранее чемпионкой в семиборье стала Анна Мельниченко.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по легкой атлетике в Москве проходит с 10 по 18 августа.