Отец Блохина: мы бы не хотели, чтобы Олег уехал в Россию

Владимир Блохин считает, что заменить его сына на тренерском посту в национальной сборной некем. Интервью с ним публикует газета " Сегодня ".

"Суркис поставил свои условия, Олег ему - свои, и они не сошлись, как корова с быком или бык с коровой. В чем не сошлись? Сам не знаю, - теряется в догадках 85-летний отец уже экс-главного тренера сборной Украины. - Сын - взрослый человек и со мной по поводу своей дальнейшей судьбы не советовался. Решение принимал сам. Своим уходом он будто сказал: я так сделал свою работу, а теперь попробуйте вы. Если вам интересно мое мнение, то нельзя разбрасываться такими людьми, как Олег".

"Я бы хотел, чтобы сын остался тренером сборной, - утверждает Блохин-старший. - Не вижу, кто бы в Украине мог заменить Олега на этом посту. Таких нет и близко. Сабо был, Буряк был, Базилевич был. Поговаривают, назначат Михайличенко. Решать федерации футбола. Но я вам скажу, что Алексей для работы в сборной не готов - по опыту, знаниям. Парень он хороший, но ему надо еще подучиться. Если бы Блохин взял его к себе в ассистенты, а потом Михайличенко стал его преемником - это было бы другое дело".

"Мы бы с женой не хотели, чтобы Олег уехал работать в Россию. Это ведь уже другая страна, оторванность от семьи, от родного города. Но примем любое решение сына, - говорит Владимир Блохин. - И даже если он уедет, мы не прекратим надеяться, что он вернется и возглавит киевское "Динамо". И сделает эту команду такой, какой она была при Лобановском".