Боссы клубов баскетбольной Суперлиги не смогли договориться ни по одному вопросу

Общее собрание учредителей Ассоциации баскетбольных клубов Украины "Суперлига", проходившее сегодня в Киеве, было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума для принятия решений по вопросам лимита на легионеров, бюджетов клубов и размера взносов клубов за участие в суперлиге.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании не было принято ни одного решения.

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Прения участников собрания начались уже в ходе формирования повестки дня. Разногласия преодолеть не удавалось на протяжении двух часов, после чего собрание официально было признано несостоявшимся.

Таким образом, ни лимит на легионеров следующего сезона, ни календарные вопросы, ни вопросы бюджета утверждены не были.

Дата следующего общего собрания учредителей АБКУ "Суперлига" будет объявлена дополнительно.