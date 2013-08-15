Судьба «Металлиста» в Лиге чемпионов решится завтра

Международный спортивный суд в Лозанне в пятницу, 16 августа примет решение о том, стоит ли удовлетворять просьбу футбольного клуба "Металлист" приостанавить действие вердикта УЕФА об исключении команды из еврокубков.

Об этом говорится в исправленном пресс-релизе, опубликованном на сайте CAS.

Ранее был опубликован пресс-релиз, в котором ошибочно указывалось, что решение может быть принято "в пятницу, 15 августа", что вело к разночтениям - то ли ошибка в дате, то ли в дне недели.

Завтрашнее решение станет определяющим для украинского клуба в вопросе участия в еврокубках в сезоне 2013/14. Если решение будет для харьковского клуба отрицательным, то он в любом случае не сможет выступить на международной арене

Как сообщал УНИАН, 14 августа "Металлист" был исключен решением УЕФА из числа участников еврокубковых соревнований сроком на один сезон - 2013/14. Свой вердикт организация вынесла на основании решения CAS от 2 августа, в котором матч украинской Премьер-лиги сезона 2007/08 "Металлист" - "Карпаты" был признан договорным.