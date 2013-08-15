В воскресенье киевская милиция присмотрит за футбольными фанами

Столичная милиция усилит охрану правопорядка во время матча между командами Премьер-лиги «Динамо» (Киев) и «Таврия» (Симферополь), который пройдет 18 августа на НСК «Олимпийский».

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВС Украины в г. Киеве, во время этого мероприятия на прилегающей к стадиону территории и в центральной части города к охране общественного порядка будет привлечено 1256 работников милиции и военнослужащих Внутренних войск МВД Украины.

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Кроме того, с целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, а также свободного передвижения болельщиков к НСК "Олимпийский" Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8.00 не парковать автомобили на тротуарах улиц Физкультуры, Большая Васильковская (Красноармейская), Жилянская, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадная.

Правоохранители призывают болельщиков вести себя цивилизовано, относиться друг к другу толерантно, не нарушать общественный порядок и способствовать работникам милиции в выполнении функций по охране правопорядка.