Сегодня Суркис представит нового тренера «Динамо» (фото)

В Киев прибыл известный российский специалист Юрий Семин. Сегодня его представят журналистам в качестве главного тренера Динамо, сообщает Football.ua

"В субботу, 8 декабря, по окончании кубкового матча Динамо - Таврия, в конференц-зале стадиона Динамо имени Валерия Лобановского президент ФК Динамо (Киев) Игорь Суркис выступит перед представителями средств массовой информации с важным заявлением относительно изменений в руководстве клуба. Приглашаются все представители СМИ".

Такое объявление находится на официальном сайте киевлян. Нетрудно, в принципе, догадаться о чем идет речь, отмечает издание.

Впрочем, также сегодня может произойти знаковое событие и касательно менеджмента клуба. Вполне вероятно, Суркис объявит о том, что Йожеф Сабо и Леонид Буряк больше не являются штатными сотрудниками Динамо.

Информации про возможных помощников Семина в Динамо пока нет.