Суд в Лозанне зарегистрировал протест «Металлиста» на решение УЕФА

Об этом сообщается на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Харьковский «Металлист» просит приостановить решение УЕФА о дисквалификации и восстановить клуб как участника розыгрыша Лиги Чемпионов.

CAS предложил представителям УЕФА и ФК «ПАОК» дать письменные замечания по этому поводу.

На сайте Лозаннского суда также отмечается, что решение о признании договорным матча пятилетней давности между «Металлистом» и «Карпатами», которое CAS вынес 2 августа, сейчас обжалуется в Швейцарском федеральном трибунале (Swiss Federal Tribunal).

Как передавал УНИАН, вчера, 14 августа, УЕФА принял решение о дисквалификации «Металлиста» из еврокубков на сезон 2013/14. Решение было принято на основании вердикта Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который признал договорным матч украинской Премьер-лиги сезона 2007/08 «Металлист» - «Карпаты».

Место дисквалифицированного «Металлиста» в еврокубках сезона 2013/14 займет ПАОК, а тель-авивский «Маккаби» напрямую выйдет в групповой этап Лиги Европы.

Как следствие, греческий клуб, потерпевший поражение от «Металлиста» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА, сразится с «Шальке-04» в раунде плей-офф. Первый матч состоится 21 августа 2013 года в Германии.