Маркевич: дело «Металлиста» сфабриковали

10:54, 15 августа 2013
Спорт
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Главный тренер команды не захотел назвать людей, которые, по его мнению, сфабриковали дело.

Мирон Маркевич надеется, что решение УЕФА не выбьет команду из колеи

Главный тренер "Металлиста" Мирон Маркевич не думал, что УЕФА вынесет вердикт, запрещающий команде участвовать в еврокубках.

Об этом сообщает Проспорт со ссылкой на газету "Спорт-Экспресс в Украине". 

"Это дутое дело. Думал, что умные люди, которые работают в таких серьезных организациях, смогут разобраться, что к чему. Но ... Ничего другого, кроме как принимать ситуацию такой, какая она есть, нам не остается ", - сказал тренер в интервью изданию.

"Все это дело шито белыми нитками, поэтому мне очень обидно за ребят. Люди, ее сфабриковавшие, поступили столь низко и подло, что у меня просто нет слов. Называть фамилии мне не хотелось бы", - отметил Маркевич. Говорит, что апелляция, скорее всего, ничего не изменит, но попробовать надо.

"Уж слишком явно чувствуется, что это дело сфабриковано", - отметил тренер. Маркевич надеется, что это решение УЕФА не выбьет из колеи его подопечных. И если этот еврокубковый год пропадет для "Металлиста", Маркевич уверяет: играть будут в Лиге чемпионов в следующем.

Как сообщал УНИАН, 14 августа УЕФА дисквалифицировал "Металлист" в еврокубках на один год. Место вице-чемпиона Украины в Лиге чемпионов займет побежденный им греческий ПАОК.

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