Маркевич: дело «Металлиста» сфабриковали

Главный тренер "Металлиста" Мирон Маркевич не думал, что УЕФА вынесет вердикт, запрещающий команде участвовать в еврокубках.

Об этом сообщает Проспорт со ссылкой на газету "Спорт-Экспресс в Украине".

"Это дутое дело. Думал, что умные люди, которые работают в таких серьезных организациях, смогут разобраться, что к чему. Но ... Ничего другого, кроме как принимать ситуацию такой, какая она есть, нам не остается ", - сказал тренер в интервью изданию.

"Все это дело шито белыми нитками, поэтому мне очень обидно за ребят. Люди, ее сфабриковавшие, поступили столь низко и подло, что у меня просто нет слов. Называть фамилии мне не хотелось бы", - отметил Маркевич. Говорит, что апелляция, скорее всего, ничего не изменит, но попробовать надо.

"Уж слишком явно чувствуется, что это дело сфабриковано", - отметил тренер. Маркевич надеется, что это решение УЕФА не выбьет из колеи его подопечных. И если этот еврокубковый год пропадет для "Металлиста", Маркевич уверяет: играть будут в Лиге чемпионов в следующем.

Как сообщал УНИАН, 14 августа УЕФА дисквалифицировал "Металлист" в еврокубках на один год. Место вице-чемпиона Украины в Лиге чемпионов займет побежденный им греческий ПАОК.