Фанаты «Металлиста» планируют акции в поддержку клуба
03:04, 15 августа 2013Спорт
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Фанаты харьковского ФК «Металлист», который УЕФА отстранил от участия в еврокубках сезона 2013-2014 года, планируют проводить акции в поддержку клуба.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель фанатского движения Ярослав Марченко.
«Будем продолжать акции проводить в поддержку клуба. Я думаю, на ближайшем домашнем матче с «Севастополем» (24 августа – УНИАН). Баннеры точно будут. Сказать точно, что будет написано, не могу, но баннеры будут однозначно», - сказал он.
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В то же время Марченко сообщил, что фанаты «Металлиста» не планируют спонтанных массовых акций в связи с дисквалификацией клуба.
«Сегодня нет! Ждем сейчас разъяснений», - сказал болельщик.
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