Фанаты «Металлиста» планируют акции в поддержку клуба

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель фанатского движения Ярослав Марченко.

«Будем продолжать акции проводить в поддержку клуба. Я думаю, на ближайшем домашнем матче с «Севастополем» (24 августа – УНИАН). Баннеры точно будут. Сказать точно, что будет написано, не могу, но баннеры будут однозначно», - сказал он.

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В то же время Марченко сообщил, что фанаты «Металлиста» не планируют спонтанных массовых акций в связи с дисквалификацией клуба.

«Сегодня нет! Ждем сейчас разъяснений», - сказал болельщик.