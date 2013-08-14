Сборная Украины по футболу обыграла израильтян

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Киеве стала последней для команды перед сентябрьскими официальными матчами отборочного турнира к чемпионату мира-2014.

Матч прошел с заметным преимуществом хозяев поля, которые лишь изредка позволяли сопернику проводить атаки. Впрочем, сами украинцы также не сильно утруждали голкипера израильтян Дуду Авата, только дважды поставив перед ним неразрешимые задачи.

На 29-й минуте Марко Девич перехватил мяч в центре поля, продвинулся к штрафной и отдал направо на ход Эдмару. Тот в касание сделал прострел и Руслан Ротань точно пробил в правый от себя угол ворот – 1:0.

После перерыва украинцы также забили один гол. На 71-й минуте Эдмар справа ворвался в штрафную и сделал отличную передачу на Евгения Селезнева, который низом эффектно пробил в дальний угол ворот – 2:0.

Таким образом, команда провела хороший спарринг, как по качеству игры, так и по результату, несмотря далеко не оптимальный состав, вызванный отсутствием ряда игроков из-за травм.

Напомним, что 10 сентября на НСК "Олимпийский" в ключевом матче отборочного турнира к ЧМ-2014 сборная Украины примет команду Англии.