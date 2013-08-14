Сборную Украины по хоккею возглавит россиянин

20 августа в Донецке президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин официально представит нового главного тренера национальной сборной команды Украины - известного российского специалиста, главного тренера хоккейного клуба «Донбасс» Андрея Назарова.

Как сообщили УНИАН в Федерации хоккея Украины, на презентации также будут озвучены задачи, которые будут стоять перед национальной сборной Украины в сезоне 2013/14.

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Назаров - воспитанник хоккейной школы г. Челябинск (Россия). Выступал в составе самых сильных лиг мира. В составе московского «Динамо» становился чемпионом России 1993 года. В НХЛ сыграл 12 сезонов, провел 571 игру, набрав 124 очка (53 гола + 71 передача). В составе омского «Авангарда» стал обладателем Кубка Европейских Чемпионов 2005 года.

Завершив карьеру игрока, Назаров был главным тренером в клубах КХЛ: челябинского «Трактора» (2008-2010), подольського «Витязя» (2010-2012), череповецкой «Северстали» (2012-2013).

4 мая 2013 года Назаров возглавил украинский хоккейный клуб в КХЛ - донецкий «Донбасс».