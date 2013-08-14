Металлист в Лиге чемпионов заменит ПАОК
Место дисквалифицированного "Металлиста" в еврокубках сезона 2013/14 займет ПАОК, а тель-авивский "Маккаби" напрямую выйдет в групповой этап Лиги Европы.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям, состоящая из пяти членов Исполнительного комитета УЕФА, решила заменить "Металлист" на ПАОК во всех европейских клубных турнирах сезона 2013/14.
Как следствие, греческий клуб, потерпевший поражение от "Металлиста" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА, сразится с "Шальке-04" в раунде плей-офф. Первый матч состоится 21 августа 2013 года в Германии.
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Решение окончательное, но "Металлист" может обжаловать его в Спортивном арбитражном суде.
ПАОК не будет заменен в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА. Таким образом, его соперник тель-авивский "Маккаби" без борьбы попадет напрямую в групповой этап.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня УЕФА принял решение о дисквалификации "Металлиста" из еврокубков на сезон 2013/14. Решение было принято на основании вердикта Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который признал договрным матч украинской Премьер-лиги сезона 2007/08 "Металлист" - "Карпаты".