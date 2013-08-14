Маркевич думает, что если Металлист исключают, значит это кому-то нужно

16:41, 14 августа 2013
Спорт
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Главный тренер харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич шокирован решением УЕФА дисквалифицировать его команду из Лиги чемпионов.

Мирон Маркевич шокирован решением УЕФА

Об этом сказал сам главный тренер харьковчан, комментируя решение УЕФА о дисквалификации "Металлиста".

"Скажу честно, я не думал, что нас дисквалифицируют. Предполагал, что наказание будет менее жестким. Сейчас трудно, что-либо комментировать. Буквально перед вашим звонком я узнал, что "Металлист" дисквалифицировали и сейчас пока нахожусь в состоянии шока. Пока многие моменты не известны. Например, с какого времени начинает действовать дисквалификация? Сыграем мы с "Шальке" или уже нет. Нужно выяснить все нюансы", - рассказал Маркевич HotSport.ua.

Тренер "Металлиста" думает, что, возможно, команда сосредоточится на внутреннем чемпионате. Маркевич также сказал, что дисквалификация его клуба могла быть кому-то выгодной.

"Сейчас нужно успокоиться, все взвесить и продолжать работать. Останавливаться нельзя. Мы так долго шли к Лиге чемпионов и очень обидно вот так вот ее покидать. Если "Металлист" дисквалифицировали, значит  — это кому-то было нужно", - предположил Маркевич.

Как сообщал УНИАН, сегодня завершилось рассмотрение Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисциплинарного дела против "Металлиста", в результате которого харьковский клуб отстранен от участия в еврокубках в сезоне 2013/14. Дисциплинарное дело касалось участия "Металлиста" в договорном матче со львовскими "Карпатами".

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