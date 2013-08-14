«Металлист» уже сегодня обжалует свою дисквалификацию в суде

Первый вице-президент футбольного клуба "Металлист" (Харьков) Константин Пивоваров, комментируя решение УЕФА об исключении команды из числа участников Лиги чемпионов, заявил о том, что клуб будет бороться за свои права и начинает два судебных процесса - в Спортивном арбитражном суде Лозанны и Верховном суде Швейцарии.

Как сообщает официальный сайт харьковского клуба, Пивоваров заявил: "Мы сожалеем, что была применена такая санкция, и не согласны с ней, а потому уже сегодня планируем обжаловать ее в Спортивном арбитражном суде Лозанны. Также мы уже обратились в Верховный суд Швейцарии с ходатайством о приостановлении решения КАС".

Также Пивоваров отметил: "Хочу напомнить, что договорной матч, который якобы имел место, состоялся в далеком 2008 году, при старых собственниках клуба. В то же время, "Металлист" завоевал право на участие в Лиге Чемпионов 2013/14 в честной борьбе. Наша команда, наши болельщики заслуживают того, чтобы принять участие в главном футбольном соревновании Европы. Хочу уверить всех болельщиков, что мы будем бороться за права клуба и отстаивать их согласно всем правовым нормам".

Как сообщал УНИАН, сегодня УЕФА отстранил "Металлист" от участия в Лиге чемпионов сезона 2013/14. Поводом для отстранения послужил вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне о том, что матч украинской Премьер-лиги сезона 2007/08 "Металлист" - "Карпаты" был признан договорным.