ФК "Металлист" отстранен от участия в еврокубках
Завершилось рассмотрение Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисциплинарного дела против "Металлиста" - в результате, харьковский клуб отстранен от участия в еврокубках в сезоне 2013/14.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, Апелляционная инстанция УЕФА вынесла решение по дисциплинарному делу в отношении "Металлиста", которое было открыто на основании статей 2.04g, 2.05 и 2.10 регламента Лиги чемпионов УЕФА.
Апелляционная инстанция европейского футбольного союза тщательно изучила все заявления и документы, поданные клубом, равно как и заявления и документы, полученные от дисциплинарного инспектора УЕФА.
Клуб может подать апелляцию на данное решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
В то же время, Рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям, которая состоит из пяти членов Исполнительного комитета УЕФА, сегодня проведет собрание, на котором обсудит последствия данного решения для турнира.