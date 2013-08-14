ФК "Металлист" отстранен от участия в еврокубках

13:41, 14 августа 2013
Спорт
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Завершилось рассмотрение Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисциплинарного дела против "Металлиста" - в результате, харьковский клуб отстранен от участия в еврокубках в сезоне 2013/14.

Металлист

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Апелляционная инстанция УЕФА вынесла решение по дисциплинарному делу в отношении "Металлиста", которое было открыто на основании статей 2.04g, 2.05 и 2.10 регламента Лиги чемпионов УЕФА.

Апелляционная инстанция европейского футбольного союза тщательно изучила все заявления и документы, поданные клубом, равно как и заявления и документы, полученные от дисциплинарного инспектора УЕФА.

Клуб может подать апелляцию на данное решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В то же время, Рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям, которая состоит из пяти членов Исполнительного комитета УЕФА, сегодня проведет собрание, на котором обсудит последствия данного решения для турнира.

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