ФК "Металлист" отстранен от участия в еврокубках

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Апелляционная инстанция УЕФА вынесла решение по дисциплинарному делу в отношении "Металлиста", которое было открыто на основании статей 2.04g, 2.05 и 2.10 регламента Лиги чемпионов УЕФА.

Апелляционная инстанция европейского футбольного союза тщательно изучила все заявления и документы, поданные клубом, равно как и заявления и документы, полученные от дисциплинарного инспектора УЕФА.

Клуб может подать апелляцию на данное решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В то же время, Рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям, которая состоит из пяти членов Исполнительного комитета УЕФА, сегодня проведет собрание, на котором обсудит последствия данного решения для турнира.