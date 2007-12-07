Тренера сборной Украины по футболу выберут журналисты (список)

Федерация футбола Украины предлагает журналистам принять участие в формировании рейтингового списка кандидатов на должность главного тренера сборной Украины по футболу.

Как сообщили УНИАН в Информ-службе ФФУ, с такой инициативой выступил Президент федерации футбола Григорий СУРКИС на заседании исполкома ФФУ.

“Ваши личные профессиональные оценки или суждения квалифицированных экспертов, которые будут представлены на страницах ваших изданий, в теле- и радиоэфире, будут способствовать не только повышению общего уровня требований к будущему избраннику. Этот открытый импровизированный конкурс тренерских талантов повлияет и на популяризацию имиджа обновленной сине-желтой футбольной дружины в чрезвычайно ответственный период ее биографии”, говорится в сообщении.

Федерация футбола Украины рассчитывает на солидарную поддержку этой инициативы со стороны общенациональных и региональных масс-медиа.

Свои предложения можно оставить на сайте ФФУ (www.ffu.org.ua), проголосовав за одного из кандидатов, внесенных в список, сформированный с вашей помощью:

Альтман Семен

Ван Бастен Марко (Нидерланды)

Бышевец Анатолий (Россия)

Блажевич Мирослав (Хорватия)

Болони Ласло (Румыния)

Буряк Леонид

Грозный Вячеслав

Дешам Дидье (Франция)

Дзаккерони Альберто (Италия)

Заваров Александр

Заммер Маттиас (Германия)

Калитвинцев Юрий

Капелло Фабио (Италия)

Клинсманн Юрген (Германия)

Купер Ектор (Аргентина)

Литовченко Геннадий

Луческу Мирча (Румыния)

Маркевич Мирон

Маттеус Лотар (Германия)

Михайличенко Алексей

Павлов Николай

Паррейра Карлос Альберто (Бразилия)

Пеллегрини Мануель (Аргентина)

Протасов Олег

Скала Невио (Италия)

Семин Юрий (Россия)

Улье Жерар (Франция)

Фоменко Михаил

Хиддинк Гус (Нидерланды)

Яковенко Павел

...или отправить фамилию другого специалиста по адресу 214@ffu.org.ua

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 декабря, главный тренер сборной Украины по футболу Олег БЛОХИН принял решение уйти в отставку.