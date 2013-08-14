Суркис просит не провоцировать его вопросами о Хачериди

Как сообщает uafootball.segodnya.ua, президент киевского клуба попросил в дальнейшем не провоцировать его разговорами о продаже этого игрока принципиальным конкурентам.

В частности, Суркис заявил: «Хачериди не продается. Не закружится ли у него голова после предложения от «Шахтера»? Не стоит меня провоцировать. Закружится - значит, закружится. Если он снизит к себе требования, естественно, им не будут интересоваться серьезные клубы в дальнейшем, и от них не будет предложений. Все в руках Хачериди. Повторюсь, он не продается».

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Отметим также, что сегодня в разных СМИ появилась информация о том, что в минувшее воскресенье, 11 августа, после матча «Динамо» - «Черноморец» в раздевалке киевского «Динамо» произошла потасовка между Хачериди и партнерами по команде, которые не смогли добиться объяснений от игрока, почему он попросил замену в проигранном киевлянами матче. Любопытно, что на следующий день после игры травма игрока подтвердилась после медицинского освидетельствования и он, в частности, пропустит сегодняшний товарищеский матч национальных сборных Украины и Израиля.

Как сообщал УНИАН, генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин уже дважды официально предлагал «Динамо» продать Хачериди. Сначала за 12 млн. евро, а спустя несколько дней – за 15.