WBC разрешил Виталию Кличко перенести защиту чемпионского титула

Кличко обратился в WBC с просьбой перенести бой, поскольку он не может выйти на ринг из-за травмы правого запястья.

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13 августа украинец встретился с главой боксерской организации Хосе Сулейманом, на которой рассказал, что будет готов провести защиту титула не ранее 2014 года, сообщает Lenta.ru.

В итоге WBC перенес титульный бой Кличко, а также сохранил за ним пояс. Если украинец не выйдет на ринг и в 2014 году, то тогда WBC рассмотрит возможность лишения боксера титула.

Кличко должен был провести защиту титула в бою с канадцем Бермейном Стиверном. В июле должны были пройти торги за право организовать поединок, но они дважды были перенесены по просьбе украинца.

Узнав о том, что украинцу разрешили перенести бой, Стиверн обвинил WBC в использовании двойных стандартов. Канадец заявил, что ему непонятно, почему Кличко сохранили титул, в то время как у других боксеров в аналогичной ситуации пояса отбирали. В качестве примера Стиверн привел американца Тимоти Брэдли, который долго не защищал титул и в итоге в 2011 году его лишился.

В последний раз Кличко выходил на ринг в сентябре 2012 года в Москве. Тогда украинец нокаутировал немца Мануэля Чарра. Всего за карьеру Кличко провел 47 боев, выиграв 45 (41 — нокаутом) из них. Дважды он оказывался в роли проигравшего.

Поясом WBC украинец владеет с октября 2008 года, когда отобрал его у нигерийца Самуэля Питера.