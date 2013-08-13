Украинская семиборка сенсационно выиграла золото чемпионата мира
На чемпионате мира по легкой атлетике в Москве завершились соревнования в семиборье у женщин, где золотую медаль выиграла украинка Анна Мельниченко.
В последнем виде программы – беге на 800 метров – украинка финишировала в своем забеге на 6-м месте с результатом 2 мин. 09.85 сек, сообщает официальный сайт соревнований
Перед последним видом программы украинка имела преимущество над ближайшей соперницей в 68 баллов, и этого ей хватило для того, чтобы сохранить за собой лидирующую позицию.
Второе место заняла Бриан Итон из Канады, третье – Дафне Шипперс из Нидерландов.
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Отметим также, что медаль Мельниченко стала своеобразной сенсацией, так как ранее она завоевала в своей карьере только бронзу юниорского чемпионата Европы. А в соревнованиях среди взрослых наград не выигрывала вообще.
Для сборной Украины эта награда стала первой на турнире в столице России.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по легкой атлетике в Москве проходит с 10 по 18 августа.