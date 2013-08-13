Перед игрой с Израилем Фоменко назвал травмированных футболистов

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом наставник команды сообщил на пресс-конференции в Киеве за сутки до матча Украина - Израиль.

В частности, тренер заявил, "к сожалению, у нас достаточное количество травмированных – кто-то пропустит от двух недель до трех месяцев. Главное, чтобы больше потерь не было. Игроки из средней линии – Гармаш, Ярмоленко, защитники – Хачериди, Селин. Проблемы есть, но дай Бог, чтобы они не усугублялись. Жизнь покажет".

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Отвечая на вопро о том, нужен ли этот товарищеский матч для украинской команды в такой момент, тренер сказал: "Был составлен план игр, и контрольных игр в том числе. Это сделано для того, чтобы перед каждыми официальными играми была возможность пообщаться, увидеть каждого игрока - что у них происходит, как себя чувствует. Мнение игроков нас также интересует".

По словам Фоменко, "Израиль – довольно неудобная команда. Хорошо организованная, дисциплинированная команда. Есть футболисты, на которых мы будем обращать пристальное внимание, как на игроков, которые могут повлиять на результат. Что касается задач. Вы прекрасно понимаете, что всех играх стоит задача добыть победу. Но у нас нет цели, например, выйти на поле и огорчить зрителей, которые пришли посмотреть футбол. Глядя на официальные игры, мы должны попробовать разные варианты игры".

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч Украина - Израиль состоится 14 августа на НСК "Олимпийский".