УЕФА вынесет вердикт «Металлисту» в течение суток

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АП.

Во вторник в швейцарском Ньоне прошли слушания по делу харьковской команды. Если решение будет принято не в пользу "Металлиста", то у клуба останется возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Федерация футбола Украины (ФФУ) в 2010 году признала "Карпаты" и "Металлист" виновными в организации договорного матча и применила наказание, сняв с клубов по девять очков в чемпионате-2011/12, а также лишив "Металлист" бронзы в сезоне-2007/08. CAS постановил, что "Металлист"и "Карпаты" заплатят штраф в размере 25 тысяч долларов, однако снятие очков отменил.

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УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении "Металлиста" 6 августа. Это случилось спустя некоторое время после принятия решения CAS.

"Металлист" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по сумме двух матчей (2:0, 1:1) прошел греческий ПАОК. Соперником команды Мирона Маркевича в раунде плей-офф будет немецкий "Шальке". Первый матч состоится 21 августа в Гельзенкирхене, а ответный - 27 августа в Харькове.