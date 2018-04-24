«Металлист» vs УЕФА: настал день Х

Футбольная Украина сегодня может лишиться еще одной команды по ходу нового сезона в еврокубках. Если донецкий «Металлург» абсолютно справедливо, хоть и сенсационно, проиграл албанскому «Кукесу», то «Металлист» может пострадать за дела давно минувших дней. Которые практически никак не касаются, за небольшим исключением, ни игроков команды, ни новое руководство харьковского клуба.

Эта история началась пять лет назад, весной 2008 года. В концовке сезона 2007/08, 19 апреля «Металлист» обыграл «Карпаты» со счетом 4:0. Казалось бы, что тут такого. Фаворит, коим выступал харьковский клуб, борющийся за бронзовые медали, дома не оставил шансов явно не блиставшему в том сезоне сопернику. Тем не менее, впоследствии функционеры Федерации футбола Украины нашли повод усомниться в честности той победы харьковчан. На основе видеозаписи разговора защитника львовян Сергея Лащенкова и президента клуба Петра Дыминского было проведено расследование, и Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ постановил, что матч носил договорной характер. КДК решил снять с клубов по 9 очков, дисквалифицировать некоторых футболистов «Карпат» и функционеров «Металлиста», а также лишить харьковский клуб бронзовых медалей сезона 2007/08. 19 октября 2010 года это решение подтвердил Апелляционный комитет ФФУ. Впрочем, решение в силу тогда так и не вступило.

Клубы обжаловали его в Спортивном арбитражном суде (CAS) в швейцарской Лозанне. В свою очередь, европейские чиновники, оказались настолько щепетильными и забюрократизированными, что суд несколько раз откладывал вынесение решения. И вот, уже 2 августа 2013 года, после начала еврокубковой кампании сезона 2013/14, когда «Металлист» уже дебютировал в самом престижном клубном турнире Европы – Лиге чемпионов – суд неожиданно сказал свое веское слово. И оно оказалось беспощадным как к «Карпатам», не принимающим участия в еврокубках, так и, что куда более важно для футбольной Украины, «Металлисту». Ведь страна может лишиться второго представителя в Лиге чемпионов.

В частности, ФК «Металлист» лишен бронзовой медали в сезоне 2007/2008 и заплатит штраф в 25 тысяч долларов. «Карпаты» заплатят эквивалентный штраф. Вместе с тем, очков в новом чемпионате обе команды лишены не будут.

Кроме того, спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников лишен права принимать участие в любой деятельности, связанной с футболом сроком на 5 лет. А футболисты Сергей Пшеничных, Николай Ищенко, Василий Кобин, Владимир Федорив и Мацей Налепа отстранены от игры в футбол на 3 года с испытательным сроком в 2 года. Сергей Лащенков отстранен от футбола на 5 лет. Тут стоит также особо отметить, что Пшеничных, до сих пор, выступает за «Металлист», Николай Ищенко защищает цвета «Ильичевца», а у Кобина – действующий контракт с «Шахтером».

Теперь же, когда Лозаннский суд огласил свой вердикт, в дело вмешался УЕФА. Союз пообещал внимательно изучить решение суда, проанализировать его и вынести свое постановление. Уже касательно дальнейшей судьбы провинившегося клуба в еврокубках, которые проводятся именно под эгидой УЕФА. Многие думали, а в греческом ПАОКе (уже побежденном «Металлистом» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов) надеялись, что суд огласит свой вердикт до состоявшейся 9 августа жеребьевки раунда плей-офф отборочного турнира еврокубков. Но, европейские чиновники, также как и лозаннские, не захотели проявлять чудеса решительности и оперативности. Они оставили себе время подумать еще лишние несколько дней.

Принципиальное отличие футбола от иных видов спорта заключается, среди прочего, и в том, что здесь очень редко игроки попадаются на допинге. Тем не менее, это совсем не означает, что вид спорта «кристально чист». Нет, он отнюдь не так честен, как хотели бы миллиарды болельщиков по всему миру, для многих из которых эта игра – смысл всей жизни. Настоящим бичом футбола уже давно стали «договорные игры». А грандиозные скандалы, ранее поражавшие в основном национальные чемпионаты бывших стран восточной Европы – Варшавского договора, докатились до Италии, где в 2006 году, среди прочих, был максимально сурово наказан знаменитый туринский «Ювентус». Команду не только лишили титула чемпиона страны, а и вовсе сослали в низший дивизион национального первенства – Серию В. Из-за чего «Старая синьора» на много лет застопорилась в своем развитии. По большому счету, команда восстановила былую мощь лишь спустя шесть лет. Зато как восстановила! «Ювентус» выиграл два подряд чемпионата сезонов 2011/12 и 2012/13.

Вместе с тем, подобная история на уровне грандов – чуть ли не единичный случай. А команды калибром поменьше до сих пор столь сурово даже не наказывались.

В Украине слухи о договорных матчах возникают с периодичностью едва ли не раз в неделю. По окончании каждого тура национального первенства. И это тоже своеобразный «вид спорта» среди болельщиков. Посчитать сколько матчей в том или ином туре первенства «сливались» одной из сторон. Безусловно, любители конспирологии и теории заговоров, слишком преувеличивают масштаб бедствия, но случаев, подобных тому, что произошел в матче «Металлист» - «Карпаты» тьма тмущая. Впрочем, во всех этих случаях, догадки всегда оставались догадками, а ФФУ и входящий в ее структуру КДК только разводили руками. Мол, где доказательства. Представители клубов ехидно посмеивались и выходили сухими из воды. И действительно… Нельзя же считать доказательством огромные ставки на один и тот же исход матча в букмекерской конторе, в результате чего конторы вынуждены были прекращать прием ставок на эту игру. Или слишком подозрительное поведение игроков на поле. Подумаешь, не пошел защитник в борьбу с нападающим на последней минуте. Может ему, что померещилось в этот момент, внутренний голос позвал в другую сторону…

И вот, лед тронулся. Случай с матчем «Карпаты» - «Металлист» стал первым подобным в истории украинского футбола.

Решение, которое предстоит сегодня принять УЕФА, предсказать практически невозможно. Ведь в последние дни навалилось огромное количество «за» и «против» продолжения сезона для харьковской команды на международной арене. Самая большая угроза харьковскому клубу в эти дни исходит как раз от письма УЕФА в ПАОК, направленного в минувшую пятницу, уже после жеребьевки раунда плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов. Текст письма гласит, что в случае, если УЕФА решит отстранить «Металлист» от еврокубков, клуб из Салоник, проигравший харьковчанам в 3-м отборочном туре Лиги чемпионов, вновь получит право бороться за место в групповой стадии турнира. На сей раз он встретится с немецким «Шальке», ставшим соперником «Металлиста» по результатам жеребьевки. В свою очередь, тель-авивский «Маккаби», который по результатам той же жеребьевки должен противостоять ПАОКу в плей-офф отборочного турнира Лиги Европы, в таком случае может сразу без игры оказаться в групповой стадии турнира. Уже сам факт существования такого письма накалил и без того неспокойную обстановку до предела. Хотя, на самом деле, УЕФА лишь прояснил ситуацию: что будет в случае, если…

То, что у страха глаза велики, доказывает практика принятия решений по аналогичным делам до сегодняшнего дня. Самый свежий пример – дело турецких «Фенербахче» и «Бешикташа», заподозренных в тех же договорных матчах. Согласно решению УЕФА, "Бешикташу" было запрещено играть в Лиге Европы в сезоне-2013/14, а "Фенербахче" был отстранен от выступления в двух следующих турнирах УЕФА, в которых эта команда могла бы участвовать. Дисквалификация распространялась, в том числе, на розыгрыш Лиги Чемпионов-2013/14. После чего оба клуба подали протест в Спортивный арбитражный суд. В Лозанне постановили, что "Фенербахче" и "Бешикташ" примут участие в отборочных раундах еврокубков сезона-2013/14. А приостановление запрета на участие клубов в еврокубках было вынесено… с согласия УЕФА.

Юрист Маркиян Ключковский, представляющие интересы харьковского клуба, уже заявил о готовности продолжить тяжбу в Швейцарии, в случае поражения в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Но не в Лозаннском суде, который уже решил, что «Металлист» виновен, а в Верховном суде Швейцарии. Но это – крайний случай. «Вариантов может быть три. Первый – УЕФА может снять все обвинения с «Металлиста» и на этом будет конец истории; в другой крайности находится вариант, когда УЕФА решит наказать «Металлист» исключением из еврокубков на какой-либо период. В теории это может быть один сезон, два или три. Есть средний вариант, соответственно которому наказание будет, но будет условным – отсрочка на испытательный срок и ничего не помешает «Металлисту» принимать участие в Лиге чемпионов» - отмечает Ключковский.

А вот в том, что «Металлист» в этом деле невиновен, или, как минимум, осужден незаконно, Ключковский убежден полностью: «Защита «Металлиста» будет заключаться в том, что, несмотря на решение Лозаннского суда по поводу того, что матч был договорной и «Металлист» в этом виноват, мы должны уважать суд, но не обязаны с ним соглашаться. На наш взгляд вина «Металлиста» установлена не была, доказательства этого очень слабы и шатки. Те доказательства, которые были, на наш взгляд, в принципе, незаконными в юридическом смысле использоваться не могут. В качестве доказательства и серьезности своих намерений, «Металлист» готовится подавать апелляцию в Верховный суд Швейцарии: подавать планируем в ближайшее время».

Юридическая казуистика в таких делах слишком тонка. Но, даже не сомневаясь в словах Ключковского о слабой доказательной базе у заседателей Лозаннского суда, можно также не сомневаться, что принимая свое решение, они руководствовались здравым смыслом и определенной логикой. И «Металлисту» стоит больше уповать на милосердие чиновников УЕФА к дебютанту самого престижного еврокубкового турнира, чем бравировать своей «невиновностью».

В противном случае, Харьков, как и вся Украина, рискует потерять интересную и самобытную команду, которая в прошлом году стала полноправной «второй силой» в украинском футболе. Потеснив с этого насиженного годами места киевское «Динамо». Вряд ли лидеры, определяющие лицо «Металлиста» ныне, готовы будут три года биться за титулы в национальных турнирах, смиренно ожидая допуска к участию в еврокубках.

…Футбольная Украина рискует во второй раз оказаться замешанной в неприглядной истории. 18 лет назад, в сентябре 1995 года, накануне матча Лиги чемпионов с участием киевского «Динамо», испанскому арбитру Лопесу Ньето показалось, что его хотят подкупить шубами стоимостью 30 тыс. долларов. Судья пожаловался делегату УЕФА, который отправил отчет о происшествии в КДК УЕФА. Там показания испанца посчитали правдоподобными и дисквалифицировали «Динамо» на 3 года. Правда, позднее смягчили наказание. Теперь речь идет не о международном инциденте, лишь о внутреннем. Но, столь же неблаговидном, и с последствиями на международной арене. Возможно, эта история поможет отечественным «грандам», тем, кто представляет страну в еврокубках, все же взяться за ум. Вести себя более достойно на футбольном поле и за кулисами. Чтобы у ФФУ и УЕФА больше не было поводов и соблазнов для таких решений. В независимости от симпатий или антипатий чиновников и владельцев клубов друг к другу.

Кирилл Стадниченко